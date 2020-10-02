Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman Genel Müdürlüğünce, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda yazlık olarak kullanılan Kütahya'nın Domaniç ile kışlak Bilecik'in Söğüt ilçeleri arasındaki yolun turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor. "Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Projesi" güzergâhı, Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, "Devlet Ana" olarak anılan "Hayme Ana"nın Çarşamba köyündeki kabrinden başlıyor. Geçmişte Kayı Boyu'nun her yıl Domaniç'ten Söğüt'e yaptığı göç ve Osmanlının ayak izlerinin bulunduğu 86 kilometrelik güzergâh, Hayme Ana Türbesi, Ebe Çamlığı, Mızık Çamı Tabiat Anıtı, Karagöl ve Kızılsaray Yaylası, Ilıcaksu Tarihî Kavak Ağacı, Tarihi Bercin Kulesi ve Evi'nin yanı sıra Domaniç'in eşsiz tabiatını ve saklı kalmış orman güzelliklerini görme fırsatı sunuyor. Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin "Vatandaşların tabiatla iç içe olabilmelerini hedefliyoruz. Göç yolu güzergâhında Osmanlıdan kalma yerleşim yerleri, orman içinde konaklanabilecek karavanlı piknik alanları, kamp alanları yer alıyor. Projenin bir kısmı tamamlanıp kullanıma sunuldu. Belli bölgelere dinlenme yerleri oluşturuyoruz. Eski çeşmeleri de tamir edip, ziyaretçilerin hizmetine sunuyoruz" şeklinde konuştu.