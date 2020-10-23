Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit Salih Altuntaş’ın Aybastı’da yaşayan ailesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun destekleriyle 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak, aileye teslim edildiğini söyledi. Vali Sonel, “Hayırlı olsun. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Devlet olarak her daim onların yanındayız. Bu vesileyle şehidimizi de rahmet ve dua ile anıyorum” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit babası Kenan Altuntaş'ı telefonla arayarak konu ile bizzat ilgilendiğini, şehidin ailesinin yaşadığı evin sıfırdan, yeni baştan yapılacağını ifade etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, şehit babası Kenan Altuntaş’a verdiği sözün ardından evin yapımı 3 ay içerisinde tamamlanarak, şehidin ailesine teslim edildi.

Şehit P. Söz. Er Salih Altuntaş’ın babası Kenan, annesi Sultan Altuntaş, ”Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Allah razı olsun. Bizlere her zaman değer veren Devlet büyüğümüz İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, Valimiz Sayın Tuncay Sonel’e yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek, duygularını dile getirdiler.