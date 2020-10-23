Edinilen bilgilere göre kaza, Divriği- Kangal yolu Çetinkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü S.Ç. araçta bulunan H.Ç., S.Ç. ve B.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ilçe hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 18 yaşındaki M.B.K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
23.10.2020 - 10:47 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Kangal ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sivas,kangal,trafik kazası,
741076 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741076.aspx
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