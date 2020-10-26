Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Aliağa yönüne giden 35 ALN 463 plakalı aracın sürücüsü, aynı yönde seyreden 45 AAB 808 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada araçların sürücüleri ile bir yolcu yaralanırken, yaralılar kaza yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çaprmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen 45 AAB 808 plakalı aracın görüntüsü ise kazanın vehametini gözler önüne serdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.