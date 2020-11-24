Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki bir adrese operasyon düzenledi. Söz konusu adreste ve kapı önünde bulunan plakasız bir motosikletin koltuk altındaki bagajında gizlenmiş vaziyette toplam 6 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 5 şarjör ve 10 adet mermi ele geçirildi. KOM ekipleri ruhsatsız silahlara el koyarken, belirtilen adreste bulunan D.K. ve R.S. isimli iki şüpheli ile gözaltına alınarak, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.