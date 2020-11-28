Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 7 ekibin katıldığı operasyonlarda son 3 gün içerisinde 35 şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahısların 27'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonlarda 7 kişinin gece görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandığı öğrenildi.