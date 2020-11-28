Edinilen bilgiye göre, Nazilli Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 7 ekibin katıldığı operasyonlarda son 3 gün içerisinde 35 şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahısların 27'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonlarda 7 kişinin gece görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandığı öğrenildi.
Nazilli'de aranan şahıslar operasyonu: 27 kişi tutuklandı
28.11.2020 - 15:03 | Son Güncelleme: 28.11.2020 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 35 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : Nazilli,
749582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/749582.aspx
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