Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Manavgat ilçesi Kumköy Mahallesi'nde bir manav dükkanında meyana geldi. Edinilen bilgileri göre, Bahadır A. (26), annesi Sultan A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Annesiyle yaşadığı boğuşma sırasında yaralandığı belirlenen Bahadır A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahadır A.'nın şizofreni hastası olduğu iddia edildi.