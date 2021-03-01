Olay, Manavgat ilçesi Kumköy Mahallesi'nde bir manav dükkanında meyana geldi. Edinilen bilgileri göre, Bahadır A. (26), annesi Sultan A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Annesiyle yaşadığı boğuşma sırasında yaralandığı belirlenen Bahadır A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahadır A.'nın şizofreni hastası olduğu iddia edildi.
Şizofren genç annesini bıçaklayarak öldürdü
01.03.2021 - 19:10 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 19:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şizofreni hastası olduğu ileri sürülen genç, annesini bıçaklayarak öldürdü.
Etiketler : anne katili,haberler,şizofren,
771420 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771420.aspx
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