Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Süleyman Fethi Caddesi'nde M.K. (47) ile boşandığı eşi Halime T. (43) tartıştı. Kavgaya dönen olayda M.K, Halime T'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan M.K, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce alınan uzaklaştırma kararı biten şüpheli M.K.'nın eski eşini gece iş dönüşü öldürdüğü bildirildi. İki çocuk annesi H.T'nin cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Ulukışla ilçesine bağlı Güney köyünde toprağa verildi.