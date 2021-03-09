Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Salihli karayolu üzerindeki Kavaklıdere Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alihli’den Alaşehir yönüne giden Mehmet Erdal (57) yönetimindeki 45 SB 2210 plakalı kamyonet, aynı yönde yol kıyısında parklanmış şekilde duran Ali G. idaresindeki 06 EU 433 plakalı çimento yüklü tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan Mehmet Erdal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Alaşehir İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından cenaze sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Erdal, morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.