Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop’ta balık tezgahlarında çinekop bereketi yaşandı. Bu dönemde olması gerekenden daha fazla çinekop tutulduğunu söyleyen balık satıcıları, bunun nedenini Marmara Denizi’nde etkili olan müsilaj olarak tahmin ettiklerini belirtti.

1 TONLA 2 TON ARASI BALIK TUTULDU

Balık satıcısı İsmail Değer, “Gerçekten geçen yıllarda böyle olmamıştı. Bizde şaşırdık. Çinekopun bu aylarda böyle çok olmasına biz de şaşırdık. Gerçekten de çok tutanlar var. Ufak teknelerde 1 ton tutan var, 500 kilo tutan var, 2 ton tutan var. Gerçekten bu İnebolu Ayancık taraflarında, bizim şehrimizde de, Ayancık taraflarında, Türkeli taraflarında bayağı çok tutan var. Bizim tezgahlarımıza da geldi tabii. Bol bol geldi. Şu anda fiyatları 50-60 TL arasında değişiyor. Çok olmasına rağmen yine fiyatlarda bir düşüş olmadı. Onun için tezgahlarda alıcıları bekliyoruz” dedi.

MÜSİLAJ ERKEN GÖÇE NEDEN OLDU

Yaşanan bereketin sebebine değinen Değer, “Gerçekten de daha önce bu Marmara’daydı. Boğaz’dan bu kadar erken geçmezdi. Büyük ihtimalle tahminimiz de öyle Marmara’daki deniz salyasının bunu etkilediğini düşünüyoruz. Hayvanın orada barınamadığını düşünüyoruz. Bir de deniz salyası sebebiyle oradaki balıkçıların avlanma yapamadığı ve o netice itibarıyla bu tarafa doğru göç ettiğini sanıyoruz. Çünkü deniz salyasında hayvan barınamadı, Boğaz'ı geçti bu tarafa doğru geliyor. Yani bizim tahminimiz, görüşümüz bu. Sanırım öyle olması da gerekiyor. Pek uzun süreceğini sanmıyoruz. 1 hafta içerisinde dağılır diye düşünüyoruz” diye konuştu.

15 GÜN SÜRÜYOR

35 yıllık balıkçı Murat Erdal, "Bu balık Türkeli tarafından çıktı. Marmara'daki kirlilikten ötürü bu sene fazla çıkmış olabilir. Çinekop iki dönemde görülür. Her sene bu dönemlerde bizim buralara açıktan geçiyordu ama Türkeli tarafında sahile yakın geçtiği için avcılığı oluyordu. Türkeli ile Kocaeli arasında sahilden geçiyor, onun için her sene bu zamanlar avcılığı olur. Kısa sürer, 15 gün içinde gelip geçer. Daha sonra bulamazsınız. Buralara gelmesi kasımı bulur. Başka yerlerde daha erken çıkar. Eylülün başında, ekimde çıkar. Ondan sonra yılbaşından şubata kadar olur" şeklinde konuştu.

Müsilajın etkilediği balıkçıya iki kat destek Marmara'da küçük kıyı balıkçılarına destekleme miktarını iki katına çıkardıklarını belirten Bakan Pakdemirli, “Teknelerin büyüklüğüne göre 2.000-2.900 lira arasında destek vereceğiz” dedi.

Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı Kocaeli’nin Darıca ilçesinde balıkçıların korkulu rüyası haline gelen deniz salyaları, İzmit Körfezini esir aldı. Balıkçı teknelerinin hareket etmesini engelleyen deniz salyaları havadan görüntülendi.