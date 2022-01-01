Türkiye Gazetesi

Alacak-vecek davası yine ölüm getirdi. Adıyaman'da aile oldukları öğrenilen iki grup alacak-verecek meselesi yüzünden birbirine girdi. Kavganın şiddetlenmesi üzerine silahların çıktığı olayda, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Gölpınar köyünde akraba oldukları belirlenen iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Şahabettin Bilgin (35), Özkan Bilgin, Reşit Bilgin, Naci Bilgin, Nevzat Bilgin ile olay yeri yakınlarından geçmekte olan Yakup Duranay’a ve Fatma Ceylan’a isabet etti. Saçmaların vücuduna isabet ettiği yaralılardan Şahabettin Bilgin olay yerinde hayatını kaybederken diğer 6 yaralı için ise olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.



JANDARMA EKİPLERİ KÖYDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Şahabettin Bilgin’in cenazesi jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Köyde çıkabilecek olaylara karşı jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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