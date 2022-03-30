Türkiye Gazetesi

Van'ın Gürpınar ilçesi Kırkgeçit bölgesi kırsalındaki dağda kayak yapan grupta yer alan 61 yaşındaki İtalyan dağcı Paola Favero’nun üzerine çığ düştü. Gruptakilerin müdahalesiyle kısa sürede kar yığınının altından çıkarılan dağcının ayağının kırıldığı tespit edildi. İhbar üzerine Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı helikopterle bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Paola Favero, helikopterle Jandarma Helikopter Filo Komutanlığına getirdi. Burada bekleyen sağlık ekiplerince alınan kadın dağcı, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bingöl’de 3 noktaya çığ düştü Bingöl’de Karlıova-Yedisu ilçeleri arasındaki 3 farklı noktada çığ düştü, yolu trafiğe açmak için çalışma başlatıldı.

Erciyes'te çığ düştü, BM üyesi diplomat öldü Erciyes Dağı'nın Hisarcık Kapı bölgesinde çığ düştü. 3 turist korku dolu anlara şahit olurken 1'i karlar altında kaldı. Son anda kurtulan arkadaşlarının ihbarı üzerine aranan şahsın cesedi bulundu. Hayatını kaybeden kişinin Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon üyesi olarak görev yapan diplomat olduğu öğrenildi.