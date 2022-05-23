Türkiye Gazetesi

Sacramento Bee haber sitesine göre Wilson, 16 Mayıs’ta 2 yaşındaki köpeğiyle birlikte Kuzey California’da dağda yürüyüş yaparken aniden bir dağ aslanı kendisine saldırdı.

“CAN HAVLİYLE KÖPEĞİMDEN YARDIM İSTEDİM”

Wilson, olayı şu sözlerle anlattı: “Aslan, sol omzumu ısırdı, ben de can havliyle ‘Eva!’ diye bağırarak köpeğimden yardım istedim. Eva derhal aslana saldırdı ve kıyasıya boğuşmaya başladı. Bir süre sonra aslan, Eva’nın kafasını ısırdı ve bir türlü bırakmadı. Köpeğim acı acı inlerken ben de arabamdan levyeyi alıp aslana vurmaya başladım. Dağda yürüyüş yapan bir kadının da biber gazı sıkmasıyla aslan köpeği bırakıp çalıların içinde kayıplara karıştı.”

“KÖPEĞİM MÜDAHALE ETMESEYDİ…”

İki kadın, kıvranan Eva'yı en yakın veterinere götürdü. Kafatasında kırıklar, vücudunda da yaralar oluşan köpek, birkaç gün sonra taburcu oldu. "Köpeğim müdahale etmeseydi aslan saldırısından sağ çıkamayabilirdim" diyen Wilson, Eva'nın sağlığına kavuşmasına sevinirken karşı karşıya kaldığı yüksek veteriner ücretlerinden dolayı yardım topluyor.

Parmaklarını kafesten içeri sokarak gösteri yapıyordu: Aslan ısırdı, bakıcının parmakları koptu Jamaika'da bir hayvanat bahçesinde bir bakıcı, elini aslanın olduğu kafese sokarak gösteri yapmak istedi ancak aslan aniden bakıcının elini kaptı.

Bekçinin merakı canından ediyordu! Aslan kafesinde yaşadığı olay korkunç İngiltere’de bulunan bir hayvanat bahçesinde yaşanan korkunç olay yürekleri ağızlara getirdi. Hayvanat bahçesinde görevli olan Mike Hodge isimli bir bekçi, aslan kafesine girdi. Merakını gideren bekçi, kafesten çıkmak isterken ayağının kaymasıyla yere düştü. Kafeste bulunan aslan ise hemen Hodge’nin üstüne atlayarak içeri sürükledi.