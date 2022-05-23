Türkiye Gazetesi

Jamaika’da Santa Cruz yakınlarındaki hayvanat bahçesinde bakıcı, elini kafesin içine sokarak gösteri yapıyor, ziyaretçiler de aslanın eli kapmak için yaptığı başarısız teşebbüslere gülüyor ve bu anları videoya alıyordu.

Aniden aslan, bakıcının elini kaptı ve içeriye doğru çekmeye başladı. Bakıcı çığlıklar atıp kendisini kurtarmaya çalışırken ziyaretçiler de bu anları dehşet dolu gözlerle takip etti. Bir görgü şahidi, "Elinin bütün derisi yüzülmüş, parmakları da eklem yerlerinden kopmuştu. Kan görmekten hoşlanmadığım için dayanamayıp kaçtım” dedi. Parmakları kopan bakıcı hastaneye kaldırıldı.





Bekçinin merakı canından ediyordu! Aslan kafesinde yaşadığı olay korkunç İngiltere’de bulunan bir hayvanat bahçesinde yaşanan korkunç olay yürekleri ağızlara getirdi. Hayvanat bahçesinde görevli olan Mike Hodge isimli bir bekçi, aslan kafesine girdi. Merakını gideren bekçi, kafesten çıkmak isterken ayağının kaymasıyla yere düştü. Kafeste bulunan aslan ise hemen Hodge’nin üstüne atlayarak içeri sürükledi.

