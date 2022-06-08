Türkiye Gazetesi

Yalova’da sıcak saatler yaşandı, uygulama noktasında motosikleti ile polisten kaçan genç, bir binanın çatısına çıkıp sarkınca olanlar oldu. Ekipler her ne kadar genci kurtarmaya çalışsada o kendini boşluğa atarak zemine çakıldı, ve iki bacağını da kırdı. Tüm bu olanlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Yalova’da uygulama noktasında polis tarafından durdurulmak istenen T.C, motosikletiyle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada yakalanacağını anlayan şüpheli girdiği apartmanın çatısına çıktı. Polisin takip ettiği şüpheli çatından sarkarak 3’üncü kattaki apartman dairesinin balkonundan içeriye girdi. Polisin daireye gelmesi üzerine pencereden sarkan şüpheli ikna edilmeye çalışıldı.

Polisin kolundan tutmaya çalıştığı T.C, bu sırada 2’inci kat penceresine ulaştı. Aşağıda kendisini bekleyen başka polislerin olmasına rağmen aşağı sarkarak inmeye çalışan T.C, bu sırada dengesini kaybederek yere çakıldı.

NEDEN KAÇTIĞINI SÖYLEMEDİ

İki bacağı da kırılan T.C, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelinin ifade için aranması bulunduğu öğrenildi. Zanlının neden kaçtığı sorusunu ise yanıtlamadığı bildirildi.

Sigara içen adam balkondan düştü Zonguldak'ta talihsiz bir olay yaşandı, 32 yaşındaki bir genç sigara içmek için çıktığı balkondan düştü.

Kan donduran olay! Kocası ile tartışan kadın 5. kattan düştü Güngören'de akşam saatlerinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden kadının kocası gözaltına alındı. Kan donduran olayı anlatan mahalle sakinleri, "Kadının düştüğü taraftan kendisinin düşmediği belli aslında. Kadın hiç bağırmadı" diye konuştu.