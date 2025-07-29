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Bedava dağıttı! 20 ton karpuz 1 saatte tükendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hatay, Karpuz, Esnaf, Destek, Vatandaş, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da hayırsever bir esnaf, 20 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Para etmemesi nedeniyle karpuzun tarlada kalmasıyla zor günler geçiren üreticiye destek olmak isteyen esnaf, aynı zamanda vatandaşlara da ziyafet yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 20 ton karpuz 1 saat içinde tükendi. Esnaf, "İnsanların bir karpuza bu kadar mutlu olacağını tahmin etmezdim." dedi. 

Hatay'ın Belen ilçesinde esnaflık yapan Yunus Emre Cömert, sıcak havalar nedeniyle tarlada kalan ve fiyatlarının düşmesiyle çiftçiler tarafından toplanmayan bir kamyon dolusu 20 ton karpuzu ilçesine getirdi.

Bedava dağıttı! 20 ton karpuz 1 saatte tükendi - 1. Resim

"1 SAAT İÇİNDE TÜKENDİ" 

Cömert ve çalışma arkadaşları; karpuzları, ilçe merkezinde trafiği aksatmayacak şekilde vatandaşlara dağıttı. Vatandaşlardan yoğun talep gören kamyon dolusu karpuz bir saat içinde tükendi.

Bedava dağıttı! 20 ton karpuz 1 saatte tükendi - 2. Resim

"İNSANLARIN BU KADAR MUTLU OLACAĞINI TAHMİN ETMEZDİM" 

Esnaf Yunus Emre Cömert, bir kamyon dolusu karpuzu 1 saat içinde dağıttıklarını söyleyerek, "Son günlerde karpuzların yerlere atıldığını gördük. Bu durum canımızı sıktı. Hem çiftçimize hem de dar gelirli vatandaşımıza destek olmak istedik. Ülkemizde bir karpuza ulaşmakta güçlük çeken insanlar var ve farkındalık oluşturmak istedik. Bir kamyon, yaklaşık 20 ton karpuzu dağıttık ve bir saat içinde hepsi bitti. İnsanların bir karpuza bu kadar mutlu olacağını tahmin etmezdim. Tır şoförlerine, dolmuş durağından geçen dolmuşlara, yolculara, küçük çocuklara, yaşlılara herkese dağıttık" dedi.

Bedava dağıttı! 20 ton karpuz 1 saatte tükendi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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