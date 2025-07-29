Dışarısı 35 derece, içerisi 16! Giren çıkmak istemiyor

Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktığı Nevşehir'de, serinliğiyle dikkat çeken yer altı şehirleri ziyaretçi akınına uğruyor. Sıcaklığı 16-18 derece arasında olan yer altı şehirlerine girenler dışarı çıkmak istemiyor. Ziyaretçiler, "Dışarıda yanıyorduk, buraya inince serinledik", "Burası çok serin. Çocuklar dışarı çıkmak istemiyorlar" sözleriyle içerideki serinliği anlattı.

Kapadokya bölgesinde bulunan tarihi tünel ve odalardan oluşan yer altı şehirleri, bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenlerin gözde durağı haline geldi. Sıcaktan bunalan turistler iç ısısı 16-18 derece olan yer altı şehrine girdiklerinde tekrar çıkmak istemiyorlar.

YAZ AYLARINDA ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Peribacaları, doğal kaya oluşumları ve eşsiz manzaralarıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken Kapadokya'da, açık alanlarda gezi yapmak zorlaşırken, serinliğiyle bilinen yer altı şehirleri turistlerin tercihinde öne çıkıyor. Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan ve UNESCO Doğal Miras Listesinde yer alan Kaymaklı Yeraltı Şehri yaz aylarında ziyaretçilerin daha çok ilgisini çekiyor.

"DIŞARISI ÇOK SICAK, İÇERİSİ ÇOK SERİN"

Kazakistan'dan gelen Babur Atamatov, ailesiyle birlikte Kapadokya'yı gezmekten büyük keyif aldıklarını belirterek; "Kapadokya'yı gezmek için iki aile geldik. Kapadokya'yı çok sevdik. Dışarısı hem bizim, hem de çocuklarımız için çok sıcak. Burası ise çok serin. Çocuklar dışarı çıkmak istemiyorlar" dedi.

Bursa'dan gelen Cebrail Canbulat ise sıcak havadan bunaldıklarını ifade ederek, "Dışarıda yanıyorduk, buraya inince serinledik. Yeraltı şehrine indik, tekrar dışarı çıkmak istemiyoruz. Burası Kapadokya'nın doğal bir oluşumu" şeklinde konuştu.

Guatemala'dan gelen turist Martinez de Kapadokya'ya ilk kez geldiklerini belirterek, "Buraları görünce çok şaşırdık. Her şey çok güzel ve çok tarih var. Ancak dışarısı çok sıcak, içerisi çok serin. Tam istediğimiz sıcaklıkta" ifadelerini kullandı.