Mayıs ayında kar sürprizi! Güne beyaz örtüyle uyandılar

Türkiye'nin birçok kentinde havalar ısınırken, Artvin'in yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar sürprizi oldu. Ardanuç Geçitli köyü sakinleri güne bembeyaz örtüyle uyanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Artvin´in Ardanuç ilçesine bağlı, 1.700 rakımda yer alan Geçitli köyü, Mayıs ayında yağan karla beyaza büründü. Yaklaşık 90 haneden oluşan köyde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, vatandaşları şaşkına çevirdi.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Çiçek açmış meyve ağaçlarının karla kaplanması ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Doğanın beyaz örtüyle birleştiği manzara, görsel şölen sundu.

"KIŞ ARTVİN'İ ÇOK SEVDİ"

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği bölgede köy halkı, "Kış Artvin´i çok sevdi, gitmek bilmiyor" diyerek durumu esprili bir dille yorumladı.