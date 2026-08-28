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"Bataryanızın sağlıklı olması" aracınızın da uzun ömürlü olmasını sağlıyor

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Otorapor Oto Ekspertiz'in Türkiye’de tek ve ilk olarak uygulamakta olduğu "Elektrikli/Hybrid Otomobil Batarya Sağlığı Testi" alıcı ve satıcılar için güven tesis ediyor. Batarya sağlığı testini gerçekleştiren Otorapor, “Bataryamın durumu nedir?"in cevabını da tüm şubelerinde veriyor. Avusturya merkezli AVILOO’nun Türkiye distribütörü ve tek yetkili test merkezi olarak elektrikli araç dönüşümünde müşterilerin yanında olmaya devam eden Otorapor, özellikle ikinci el araçlarda batarya sağlığı ile ilgili belirsizliklerin ileride herhangi bir sorun yaşatmaması için bu testleri gerçekleştiriyor.

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EKONOMİK SÜRÜŞ İMKANI

Dünya genelinde ve ülkemizde elektrikli araç kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Çevre dostu ve sürdürülebilir bir ekolojinin parçası olarak değerlendirilen bu araçların ikinci el alım satımı da yaygınlaşmaya başladı. İçerisinde bulunduğumuz yıl itibarıyla elektrikli araç kullanımı artan şarj altyapısı ve düşen maliyetlerle ana akım haline gelmiş durumda. Küresel üretimde yüzde yirmiye yakın bir paya ulaşan elektrikli araçlar, artan batarya menzilleriyle benzinli araçlara göre daha ekonomik ve erişilebilir sürüş vadediyor. Türkiye'de de satışlar hızlanırken, otoyollarda hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaşarak altyapıların tesisi bu araçlara olan ilginin de artmasına vesile oluyor.

SAĞLIKLI SÜRÜŞ İÇİN OLMAZSA OLMAZ

Elektrikli araçlarda bataryanın sağlığı ve ömrü büyük önem arz ediyor. Kullandığınız aracın bataryası ne derece sağlıklı ise aracın ömrü o derece uzun olacaktır. İkinci el elektrikli veya hybrit bir araç alırken ya da satarken "Bataryasının durumunun ne olduğu" her zaman kafalarda soru işareti oluşturuyor. Elektrikli ve hybrit araçlarda batarya sağlığı, aracın performansını, menzilini ve ikinci el değerini doğrudan etkileyen en kritik faktör. Modern bataryaların ömrü genellikle 8 ila 15 yıl veya 160 ile 250 bin kilometre arasında değişebiliyor.

"Bataryanızın sağlıklı olması" aracınızın da uzun ömürlü olmasını sağlıyor
Başlık Resmi"Bataryanızın sağlıklı olması" aracınızın da uzun ömürlü olmasını sağlıyor

BATARYA SAĞLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Otorapor, Elektrikli veya hybrid bir araca sahipseniz bataryayı sürekli yüzde 100 dolu tutmak veya yüzde sıfıra kadar boşaltmak hücrelere zarar verebiliyor buna dikkat etmeniz gerekiyor. İdeal şarj aralığı genellikle yüzde 20 ile yüzde 80 arasıdır. Sık sık yüksek güçlü hızlı şarj istasyonlarını kullanmak, bataryanın daha fazla ısınmasına ve zamanla kapasite kaybına neden olabiliyor. Aşırı sıcak veya soğuk hava koşulları aracınızın bataryasının kimyasını olumsuz etkiler. Araçlardaki Batarya Yönetim Sistemleri ve ısı pompaları bu etkileri minimize etmeye çalışır. Özellikle agresif hızlanma ve ani frenlemeler bataryaya ani yükler bindirerek yıpranmaya neden olmaktadır.

KULLANIM VE TEKNİK DETAYLAR

Orta seviyede ve yavaş şarj ile birlikte düzenli olarak kullanım ve yazılım güncellemelerinin de yapılması önemli. Üretici firmalar genellikle batarya sağlığının yüzde yetmişin altına düşmeyeceğine dair garanti sunabilmekteler. Markaların birçoğu 8 yıl ile 160 bin kilometre taahhüdünde bulunabilmekteler. Araç kullanıcılarının da bu noktada özellikle ikinci el elektrikli araç alımlarında bataryalarının durumunu netleştirmeleri büyük önem taşıyor. Bataryanın kullanım ve ömür testi kanalıyla gerçek kapasiteyi ve hücre dengesini kontrol ettirmeleri gerekiyor.

Otorapor Oto Ekspertiz Türkiye genelinde yaygın bayi ağı ile size en iyi hizmeti sunmaktadır.

"Bataryanızın sağlıklı olması" aracınızın da uzun ömürlü olmasını sağlıyor
Başlık Resmi"Bataryanızın sağlıklı olması" aracınızın da uzun ömürlü olmasını sağlıyor
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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