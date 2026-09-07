Çağdaş sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve genç, bağımsız sanatçıların görünürlüğünü artırmayı hedefleyen Trendyol Sanat, sonbahar döneminde farklı kurum, etkinlik ve sanatçılarla hayata geçireceği iş birlikleriyle sanat ekosistemine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu yıl bir kez daha Contemporary Istanbul’un partnerleri arasında yer alan Trendyol Sanat, eylül ayında multidisipliner sanatçı Balkan Karışman’ın “Seyir” adlı dijital enstalasyonunu sanatseverlerle buluşturacak. Trendyol Sanat ayrıca aralık ayında BASE ana partnerliği ve bu yıl Yunanistan’ı ağırlayacak Konuk Ülke programıyla genç sanatçılar arasında kültürel etkileşimi güçlendirecek yeni buluşmalara alan açacak. Türkiye’nin çağdaş sanat üretimini uluslararası alanda daha görünür kılmayı hedefleyen Trendyol Sanat, 22 Kasım’a kadar devam edecek 61. Venedik Sanat Bienali’nde Türkiye Pavyonu’na verdiği destekle bu vizyonunu sürdürüyor.

Şehrin ritmi sonbaharla birlikte yeniden yükselirken, kültür-sanat gündemi de sergiler, fuarlar ve yeni etkinliklerle hareketleniyor. Trendyol Sanat, bu döneme farklı sanatçı ve kurumlarla hayata geçirdiği yeni iş birlikleriyle eşlik ediyor.

2021 yılında çağdaş sanatı her an ve herkes için ulaşılabilir kılma hedefiyle yola çıkan Trendyol Sanat, genç ve bağımsız sanatçılara eserlerini dijitalde sergileyebilecekleri bir alan açarken, sanatseverlerin de zaman ve mekândan bağımsız olarak sanata ulaşabilmesini amaçlıyor. Bugün 150’den fazla sanatçının bine yakın eserine ev sahipliği yapan platform, BASE ve Contemporary Istanbul gibi önemli sanat etkinlikleriyle gerçekleştirdiği iş birliklerinin yanı sıra 22 Kasım’a kadar devam eden 61. Venedik Sanat Bienali’nde Türkiye Pavyonu’na verdiği destekle Türkiye’deki çağdaş sanat ekosistemine katkısını uluslararası alana da taşıyor.

Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor

“SEYİR” TRENDYOL SANAT DESTEĞİYLE İLK KEZ CONTEMPORARY ISTANBUL’DA

Trendyol Sanat’ın sonbahar aylarındaki ilk önemli duraklarından biri 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da gerçekleşecek Contemporary Istanbul olacak. Bu yıl multidisipliner sanatçı Balkan Karışman’ın Contemporary Istanbul 2026 için özel olarak ürettiği “Seyir” adlı dijital enstalasyonu Trendyol Sanat’ın desteğiyle ilk kez sanatseverlerle buluşturacak.

Haliç’in gerçek zamanlı görüntüsünü izleyicinin varlığıyla etkileşime açacak olan “Seyir”, fiziksel ve dijital dünya arasındaki sınırların izinden gidecek. İzleyici esere yaklaştıkça Haliç manzarası değişecek, bölünecek ve yeniden şekillenecek. Böylece izleyici, yalnızca gözlemci olmaktan çıkarak eserin aktif bir parçasına dönüşürken, Haliç de her karşılaşmada yeniden kurulan yaşayan bir görüntüye evrilecek. Gerçek zamanlı veri, dijital görselleştirme ve etkileşim teknolojileri üzerine çalışan Balkan Karışman, zaman, mekân ve algı kavramlarını odağına alan multidisipliner pratiğiyle fiziksel ve dijital dünyalar arasındaki değişken ilişkiyi araştırıyor. Çalışmalarını Berlin ve İstanbul arasında sürdüren sanatçının eserleri ve performansları Sónar Music & Technology Festival ve Madrid Urban Digital Art Festival gibi uluslararası sanat ve teknoloji platformlarında da yer aldı.

Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor

ARALIKTA GENÇ SANATÇILAR BASE’DE BULUŞACAK

Trendyol Sanat’ın sanat gündemi sonbahar programı Contemporary Istanbul ile sınırlı kalmayacak. Beş yıldır Türkiye’nin en kapsamlı yeni mezun sanatçı sergilerinden BASE’in destekçileri arasında yer alan ve son dört yıldır ana partnerliğini üstlenen Trendyol Sanat, genç sanatçıların görünürlüğünü artırmaya yönelik desteğini bu yıl da devam edecek. Trendyol Sanat katkısıyla gerçekleştirilen Konuk Ülke programı bu yıl Yunanistan’ı ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl Romanya’dan, bir önceki yıl ise Azerbaycan’dan genç sanatçıları Türkiye’deki yeni mezun sanatçılarla buluşturan program, bu yıl Ege’nin iki yakasından genç sanatçılar arasında kültürel etkileşimi ve yeni karşılaşmaları güçlendirmeyi hedefliyor.

Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor

TÜRKİYE’NİN SANAT ÜRETİMİNE ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜK

Trendyol Sanat, Türkiye’de sanat ekosistemine sunduğu desteği uluslararası sahneye taşıyarak, Türkiye’nin çağdaş sanat üretiminin dünya ile daha güçlü bağlar kurmasına katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu yaklaşımın en önemli adımlarından biri, 61. Venedik Sanat Bienali’nde Türkiye Pavyonu’na verilen destek oldu. Kasım ayına kadar devam eden ve dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıları, küratörleri, koleksiyonerleri ve sanat profesyonellerini bir araya getiren bienal kapsamında Trendyol Sanat, İKSV koordinasyonunda Nilbar Güreş’in “Gözlerinizden Öperim” sergisine destek veriyor. Daha önce Ahmet Ertuğ’un Venedik’teki “Beyond the Vanishing Point” sergisine verdiği destek de, Trendyol Sanat’ın Türkiye’nin kültürel üretimini uluslararası sanat dünyasıyla buluşturma yaklaşımının önemli adımlarından biri oldu. Contemporary Istanbul ve BASE gibi Türkiye’nin önemli sanat platformlarından Venedik’e uzanan bu çalışmalarla Trendyol Sanat; sanatı daha erişilebilir, sanatçıları daha görünür kılarken, Türkiye’nin fark oluşturan üretiminin uluslararası alandaki görünürlüğünü güçlendirmeye ve dünya sanat ekosistemiyle kurduğu bağları geliştirmeye devam ediyor.

Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor

DİJİTALDEN SANAT EKOSİSTEMİNE: TRENDYOL SANAT

2021 yılında sanatı toplumsal faydaya dönüştürme vizyonuyla hayata geçen Trendyol Sanat, bugün 150’den fazla sanatçının bine yakın eserine ev sahipliği yapıyor. Genç ve bağımsız sanatçılara görünürlük alanı açan platform; farklı disiplinlerde üretilen eserleri Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşturuyor. Kadın sanatçılar, genç sanatçılar ve farklı temalar etrafında oluşturduğu seçkilerle yeni keşif alanları da oluşturan Trendyol Sanat; “Soyut Yorumlamalar: Kadın Sanatçılar Seçkisi”, “Ortak Bellek”, “BASELECTED” ve “Toykontakt” gibi projelerle farklı sanatsal üretimlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını destekliyor.

Trendyol Sanat, dijitalde sunduğu erişimin yanı sıra BASE, MamutArt ve Contemporary Istanbul gibi önemli sanat platformlarıyla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle çağdaş sanat ekosistemine katkı sunuyor. Contemporary Istanbul’a 2023’ten bu yana partner olarak destek veren platform, geçen yıl Güvenç Özel’in “NEUROFLUX” enstalasyonunu ilk kez İstanbul’da sanatseverlerle buluşturdu.

Farklı kuşak ve disiplinlerden sanatçılarla özel koleksiyonlar ve limitli edisyon çalışmalar da hayata geçiren Trendyol Sanat; Leo Lunatic, Ardan Özmenoğlu, Ekrem Yalçındağ, Devrim Erbil, Göksu Gül, Sarp Kerem Yavuz ve Leyla Emadi gibi isimlerle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle sanatı daha geniş kitleler için erişilebilir kılmayı hedefliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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