ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna krizi sonucu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Zirvesi’nde yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu. Trump, “Gemilerin ve denizcilerin Rusya’dan Ukrayna’ya gönderilmediği gerçeği temelinde, Vladimir Putin ile Arjantin’de yapmayı planladığımız görüşmeyi, tüm tarafların tüm tarafların endişeleri için en iyisi olduğundan, iptal etmeye karar verdim” dedi.
Son dakika!.. ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşmesini iptal etti
29.11.2018 - 19:45 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizi sebebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Zirvesi’nde yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.
Etiketler : donald trump,putin,abd,arjantin,g20,
591037 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/591037.aspx
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