ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında, 24 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, örgüte yönelik baskının artırılması amacıyla Hiran bölgesindeki Eş-Şebab kampı yakınlarında, dün hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, ABD'nin Somali ve uluslararası ortaklarla Eş-Şebab'ın saldırılarını önlemek için mücadele etmeyi sürdüreceği aktarıldı.
Yılbaşından bu yana ülkedeki hava saldırılarını artıran ABD, şimdiye kadar onlarca militanı etkisiz hale getirdi.