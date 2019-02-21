Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan medyasına konuşan Belucistan Eyaleti Afet Yönetim Merkezi Genel Müdürü İmran Zakrun, 450 ailenin etkilendiği yağışlar nedeniyle eyalette olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Eyaletin Pir Goth bölgesinde mahsur kalan 50 kişinin de kurtarıldığını belirten Zakrun, eyalette ilk belirlemelere göre 3 kişinin sel nedeniyle öldüğünü söyledi.

Belucistan Vali Yardımcısı Şabir Ahmed Mengal ise tüm kurtarma ve güvenlik ekiplerinin kurtarma çalışmaları için alarma geçtiğini, özellikle köylerde mahsur kalan 200 aileyi kurtarmak için operasyon düzenlendiğini belirtti.

Kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ederken, çalışmalara 4 askeri ve bir sivil helikopter katılıyor.

Yağışlar ülkenin diğer bölgelerinde de can aldı. Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletinde 23 kişi sele kapılarak ve çatı çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Belucistan'ın kuzey komşusu Hayber Pahtunhva'da aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi sel nedeniyle hayatını kaybederken, eyaletin doğu komşusu Pencap'ta 9 kişinin çatı çökmesi sonucu öldüğü açıklandı.