Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Doğu Akdeniz’de ABD’yi de arkasına alarak Rum yönetimi ve Yunanistan ile ittifak yapan İsrail, bölgede yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. İsrail; Yunanistan ve Rum kesimi ikilisiyle birlikte Türkiye’yi devre dışı bırakmayı amaçlayan Doğu Akdeniz doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak boru hattı projesini korumak ve bölgedeki hava ile deniz trafiğini kontrol etmek amacıyla Yunanistan’ın Girit adasına gelişmiş radar sistemi kurmayı planlıyor. 600 km menzilli Long Horizon (Uzun Ufuk) adlı sistemle İsrail’in Doğu Akdeniz ve Türkiye’nin yarısından fazlasını radarlarla izleyebileceği belirtiliyor. Konuya ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulunan uzmanlara göre İsrail öncülüğündeki üçlünün bu adımı, son dönemde İran ve Rusya ile sıkı iş birliği yapan Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de etkisizleştirmek ve jeo-stratejik önemini işlevsiz hâle getirmek.

İSRAİL’İN YENİ HEDEFİ

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur: İsrail, Orta Doğu’da yeni bir güvenlik konseptiyle kendisini güvenceye almak istiyor. Bu yeni güvenlik konsepti, Suudi Arabistan, Mısır ve Yunanistan üzerinden bölgesel güç olma iddiasını taşıyor. Türkiye’nin İran ve Rusya ile geliştirdiği iş birliğine karşı İsrail, Yunanistan’la enerji ve güvenlik alanında iş birliklerini geliştirerek şimdiden geleceği yönelik girişimde bulunuyor. Yunanistan ve Rum kesimi ile yapılan boru hattı girişimi ve Girit’e radar yerleştirme planı aslında Türkiye’yi etkisizleştirme operasyonu. İsrail’in bu hamlesi Türkiye’nin jeo-stratejik öneminin işlevsizleştirilmesi anlamına da geliyor. İsrail; Rusya, Türkiye ve İran bloğuna karşı Suudi Arabistan ve Yunanistan blokunu harekete geçirmiş durumda. Yunanistan’ı bu işe dâhil etmesi ise meselenin artık sadece Orta Doğu ile sınırlı kalmayacağı ve AB üyesi bir üyesi bir ülkeyi dolayısıyla Avrupa’yı da kapsayacağı anlaşılıyor.

MAVİ VATAN MESAJDI

İsrail uzmanı Ceyhun Çiçek: 2009’daki Davos ayrışması, İsrail’i Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki rakibi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yakınlaştırdı. Önceleri doğalgaz kaynaklarına yönelik bir işbirliği olarak sunulsa da bu üçlünün faaliyetleri daha ziyade askeri, politik bir zeminde hayat buldu. Bugün olanlar da bu süreçten bağımsız değil. Türkiye her ne kadar böyle bir troykayı açıktan karşısına almak istemese de, bu üçlünün ortak hedefi Türkiye’nin imkanlarını kısıtlamak. Geçtiğimiz günlerde yapılan Mavi Vatan tatbikatı da bu troykaya örtülü bir mesajdı.