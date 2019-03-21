Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Musul yakınlarında Dicle nehrinde kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan bir tekne alabora oldu. 72 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun yüzme bilmeyen kadın ve çocuklar olduğu belirtiliyor.

Teknenin battığı anları gösteren görüntüler var. Bazıları suda sürüklenirken bazıları ters dönen teknenin üstünde kurtarılmayı bekledi.

Nehirde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 12 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Teknenin battığı bölgenin turistik olduğu ve Nevruz nedeniyle bölgede yoğun ziyaretçi bulunduğu belirtiliyor.