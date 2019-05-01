Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, İngiltere'de kefaletle bırakılma koşullarını ihlal etmekten yargılandığı davada 50 hafta hapse mahkum oldu. Southwark Kraliyet Mahkemesi yargıcı Deborah Taylor, İngiltere'de 2012'de yargılanırken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınan ve kefaletle salıverilme koşullarını ihlal eden Assange'a 50 hafta hapis cezası verdi.

Assange'ın siyasi sığınma koşullarını öne sürerek talep ettiği ceza indirimini reddeden yargıç Taylor, ihlalin ciddiyeti nedeniyle Assange'a maksimum ceza olan bir yıla yakın bir cezanın uygun görüldüğünü belirtti.

Wikileaks kurucusu Assange, Haziran 2012'de, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış ardından "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

Assange'ın 2 Mayıs'ta ABD'nin iade talebi çerçevesinde Londra'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Mahkemenin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.