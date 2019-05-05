Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında her sene olduğu gibi bu yıl da kan dökmeye başladı. 30 Mart’tan bu yana düzenlenen barışçıl “Büyük Dönüşü Yürüyüşü” gösterilerine katılanlara ateş açan, ardından Gazze’yi bombalayan İsrail askerleri, 1’i 14 aylık bebek, 1’i hamile bir kadın olmak üzere beş Filistinliyi şehit etti, 10’u çocuk olmak üzere 50 kişi de yaralandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail tarafına 150’ye yakın roket atıldığı, atılan roketlerden büyük bir bölümün “Demir Kubbe” hava savunma sistemi tarafından etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

ŞEHİTLER DEFNEDİLDİ

İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye önceki gece düzenlediği saldırılarda şehit olan dört Filistinli, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus şehri ile en-Nuseyrat, el-Buruç ve el-Megazi mülteci kamplarından alınan Abdullah Ebu Melluh (33), Alâ el-Bobli (29), Remzi Ruhi Abduh (31), Raid Halil Ebu Tayr’ın (19) naaşı yüzlerce kişinin katıldığı tören sonrası defnedildi. Filistin bayraklarının taşındığı törende göstericiler, Filistinli direniş gruplarından İsrail saldırılarına karşılık vermesini istedi.

AA’NIN OFİSİ DE VURULDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi. AA çalışanları, ilk uyarı atışının hemen ardından yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile birlikte binayı boşalttı. Kısa bir süre sonra İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle düzenlediği hava saldırısı sonucu bina tamamen yıkıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıyı şiddetle kınadı ve AA’ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, “Türkiye ve AA İsrail zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir” dedi.

“KARŞILIK VERİLECEK”

Kassam Tugayları, Gazze’deki silahlı gruplara yaptığı çağrıda, İsrail’in işlediği suçlara karşılık vermeye hazırlanmalarını istedi. Benzer bir açıklamayı İslami Cihad’a bağlı Kudüs Seriyyeleri de yaptı. Hamas ve İslami Cihad örgütleri tarafından yapılan açıklamalarda, gerginliğin sorumlusunun İsrail olduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi’nden atılan roketler sebebiyle sınırın İsrail tarafındaki birçok bölgede sirenler çaldı. İsrail basını atılan roketler sebebiyle halka, sığınaklarda kalma uyarısının yapıldığını aktardı.