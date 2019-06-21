Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump, dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini belirterek; " Pazartesi günü İran, uluslararası sularda İHA'mızı düşürdü. Dün gece saldırsaydık 3 farklı tesis hedef alınacaktı, kaç kişi ölecek diye sordum ve bir general bana 150 kişinin öleceğini söyledi. Saldırıyı 10 dakika kala durdurdum çünkü orantısız bir misilleme olacaktı. İran konusunda acelem yok. Dün geceden itibaren daha fazla yaptırım uygulamaya başladık. İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak." dedi.