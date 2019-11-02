Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme konusunda gelen soruya “Milletlerin menfaatleri mevzubahis olduğunda şahsi duygularımızı bir kenara bırakmalıyız. Eğer bir araya gelmek sonuç verecekse, ulusların çıkarları için her şeyin yapılması gerektiğini söyleyebilirim” şeklinde cevap verdi. Esad, DEAŞ lideri Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyonla hakkında ise “Bağdadi’nin yok edilmesi konusunda Amerikan kurumlarıyla hiçbir temasımız olmadı. Daha da önemlisi, bu operasyonun gerçekten olup olmadığını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. Esad, ABD’nin henüz DAEŞ liderinin öldüğüne dair hiçbir delil sunmadığını belirterek “Suriye’nin ABD’ye bu konuda yardımcı olduğu yönündeki açıklamaları ise haberlerden öğrendik” dedi. Esad, terör ideolojisi yaşadığı sürece Bağdadi ve diğer militanların ölümünün hiçbir şey değiştirmeyeceğinin altını çizdi.