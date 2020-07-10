Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan Sivil Havacılık Kurumu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında askıya alınan hava trafiğinin, bugünden itibaren Türkiye, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için kısmen açıldığını duyurdu.

Sivil Havacılık Kurumu Müdürü İbrahim Adlan yaptığı açıklamada, hükümete bağlı Covid-19 ile mücadele komitesinin aldığı normalleşme kararı sonrası Türkiye, Mısır ve BAE için uçuşların Sudan ve bu ülkelerin hava yolu firmalarına karşılıklı olarak açıldığını belirtti.

Adlan, Hartum Havalimanı'na gelen ve Covid-19 virüsü taşımadığına dair belgesi olmayan tüm yolcuların 14 Temmuz’dan itibaren teste tabi tutulacağını bildirdi.

Salgına karşı "acil durum" ilan eden Sudan hükümeti, 16 Mart'ta yurt içi ve yurt dışı uçuşları askıya almıştı.

Covid-19 tespit edilenlerin sayısının son 24 saatte 74 artarak 10 bin 158'e çıktığı Sudan'da, 641 kişi yaşamını yitirdi.