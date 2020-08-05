Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Dün itibariyle İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'ya muafiyet tanınacağı açıklandı. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Almanya’nın seyahat uyarısının kaldırılmasının, uzun zamandır beklenilen bir gelişme olduğunu belirtti.



Antalya’nın korona virüse yönelik aldığı önlemleri Alman diplomat ve gazetecilere anlattıklarını söyleyen Atmaca, “İngiltere ve Rusya’nın ardından Almanya’nın açılması gerçekten çok önemliydi. Şimdi de uçak planlamalarını ve talebi görmemiz gerekiyor. Eskiden olduğu gibi Türkiye’nin vazgeçilmezi Almanya pazarının en iyi sayılara ulaşması için sektörün tüm paydaşları ile çalışmamıza devam edeceğiz” dedi.



Yoğun bir Alman turist beklenildiğini ifade eden Atmaca, “Türkiye Almanlar için önemli ve güvenilir bir destinasyon. Almanya Antalya’yı özledi, Antalya da Almanları çok özledi” diye konuştu.