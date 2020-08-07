Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed, kurucusu olduğu Malezya Birleşik Yerli Partisinden (PPBM) ihraç edilmesinin ardından yeni parti kuracağını açıkladı.

Başkent Kuala Lumpur'daki El-Buhari Vakfında basın mensuplarıyla bir araya gelen Mahathir, 2016'da kurduğu PPBM'den ihraç edilen 6 üyeyle, Malaylara hitap eden yeni bir "bağımsız parti" kuracağını ilan etti.

Mahathir, partinin ismine ise henüz karar vermediklerini belirterek, "Partimizin misyonu, ihraç edildiğimiz yolsuzlukla mücadele ilkesini sürdürmek olacaktır." dedi.

Partinin bağımsız kimliğine dair detay da veren Mahathir, "Parlamentodaki mevcut koalisyonların hiçbirisinde yer almayacağız. Bunu yaparak kendimizi kimseden koparmıyoruz. Sadece kendimizi özgürleştiriyoruz." diye konuştu.

Mahathir, parti kurucularının talebi üzerine başkanlık görevini kendisinin üstleneceğini kaydetti.

Mahathir'in Malezya Birleşik Yerli Partisinden ihracı

Eski Malezya Başbakanı Mahathir, 1946'da üye olduğu ve yer yer ayrılıp yeniden döndüğü ülkenin en köklü partisi Birleşik Malay Milli Örgütünden (UMNO) 2016'da temelli istifa ettiğini duyurmuş ve aynı yıl PPBM'yi kurarak partinin üst başkanı seçilmişti.

Partisinin dahil olduğu Umut İttifakı koalisyonuyla Mayıs 2018'deki genel seçimleri kazanarak ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturan Mahathir, bu yıl 23 Şubat'ta yaşanan siyasi krizin ardından iktidar koalisyonunun dağılması üzerine 24 Şubat'ta başbakanlıktan ve parti üst başkanlığı görevinden istifa etmişti.

29 Şubat'ta PPBM'nin Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin'in başbakanlığa atanması üzerine Mahathir, eski yol arkadaşına tepki göstererek partisinin üst başkanlığı için yeniden aday olma kararı almıştı.

Mahathir ve beraberindeki 5 milletvekili, 18 Mart'ta düzenlenen olağanüstü parlamento oturumunda diğer PPBM milletvekilleriyle aynı grupta oturmadıkları gerekçesiyle partiden ihraç edilmişti.

İhraç kararının iptali için geçen ay parti yönetimine dava açan Mahathir, 5 Ağustos'ta davanın reddedilmesi üzerine yeni parti çalışmalarına başlamıştı.