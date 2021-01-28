Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol ilaç firması PharmaMar'ın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği ilacın hayvan üzerindeki deneyleri tamamlandı. Çalışmaların sonucu bilim dergisi Science'da yayınlandı. Covid-19 bulaşan hayvanların, Aplidin (plitidepsin) adlı ilaç verilerek incelendiği belirtilen makalede “Söz konusu ilaç sayesinde hayvanların akciğerlerine yerleşen koronavirüslerün yüzde 99’u temizlendi. Başlangıçta kanser tedavileri için tasarlanan ilaç, alınan sonuçlardan sonra klinik denemelerde 3. aşamaya geçecek. Ardından Covid-19 tedavisi için klinik çalışmaları genişletilebilecek. İlaç, insan hücrelerinde bulunan eEF1A proteinini bloke ederek, Covid-19'a karşı antiviral etki oluşturuyor” ifadeleri yer aldı. Bu makalenin ardından PharmaMar'ın Madrid borsasındaki hisseleri yüzde 21 yükseldi. Diğer yandan İspanyol doktorların yaptığı bir çalışmada, Covid-19'un belirtilerinin dilde, ayak tabanlarında ve avuç içlerinde de görülebileceği tespit edildi.