İspanyol ilaç firması PharmaMar'ın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği ilacın hayvan üzerindeki deneyleri tamamlandı. Çalışmaların sonucu bilim dergisi Science'da yayınlandı. Covid-19 bulaşan hayvanların, Aplidin (plitidepsin) adlı ilaç verilerek incelendiği belirtilen makalede “Söz konusu ilaç sayesinde hayvanların akciğerlerine yerleşen koronavirüslerün yüzde 99’u temizlendi. Başlangıçta kanser tedavileri için tasarlanan ilaç, alınan sonuçlardan sonra klinik denemelerde 3. aşamaya geçecek. Ardından Covid-19 tedavisi için klinik çalışmaları genişletilebilecek. İlaç, insan hücrelerinde bulunan eEF1A proteinini bloke ederek, Covid-19'a karşı antiviral etki oluşturuyor” ifadeleri yer aldı. Bu makalenin ardından PharmaMar'ın Madrid borsasındaki hisseleri yüzde 21 yükseldi. Diğer yandan İspanyol doktorların yaptığı bir çalışmada, Covid-19'un belirtilerinin dilde, ayak tabanlarında ve avuç içlerinde de görülebileceği tespit edildi.
İspanyolların ilacı yüzde 99 başarılı oldu
28.01.2021 - 02:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 02:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hayvanların akciğerindeki koronavirüslerin yüzde 99’unu yok eden Aplidin adlı ilaç, klinik çalışmaların bitmesinin ardından piyasaya sürülecek
Etiketler : aplidin,koronavirüs,
763276 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/763276.aspx
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