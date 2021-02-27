Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB), koronavirüse karşı aşı olanların serbestçe seyahat etmesini sağlayabilecek “aşı sertifikası” üzerinde yaza kadar çalışılmasını, daha sonra üye ülkelerin sağlık ve sınır sistemlerine entegre edilmesini hedefliyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sertifikada IBAN gibi bir kodla ne tür aşının yapıldığı, nerede yapıldığı gibi temel tıbbi bilgilerin bulunacağını, sistemin AB ülkeleri tarafından sağlık ve sınır sistemlerine entegre edilmesi gerektiğini söyledi. Von der Leyen, “Aşı sertifikası çalışmaları üç ay sürecek. O yüzden beklentiler çok erken ve yüksek değil. Sertifika, kişilere ait aşılama bilgisi dışında negatif PCR testi sonucu, Covid-19 geçirip antikor oluşturup oluşturmadığı gibi bilgileri de içerecek. Yaza kadar bu tür bir sertifika uygulamaya sokmak istiyorsak üye ülkeler, kullanılacak teknoloji üzerindeki mutabakattan ziyade bunun sağlık ve sınır kontrol sistemlerine dağıtımında hızlı davranmalı” diye konuştu. Öte yandan sertifika konusunda bazı üye ülkelerde meşru biçimde aşı olanlar ve olmayanlar arasında ayrımcılık yapılabileceğiyle ilgili çeşitli kaygılar mevcut.