Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada, salgın sebebiyle kapalı olan sınırlar engelini aşmak için nisanda, sağlık, tarım, inşaat ve dağıtım hizmetleri gibi mesleklerde çalışacak ülke dışından işçi almaya karar verdi. Kanada hükûmeti, 90 binden fazla mezun öğrenciye ve geçici yabancı işçiye daimi ikamet statüsü verileceğini duyurdu.

ABD'li ve Kanadalı diplomatlarda görülen gizemli hastalık 'Havana Sendromu' yeniden gündemde Adını, ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görüldü.

DÜNYAYA LİDERLİK İÇİN…

Bu karar sonrası yeni bir açıklama daha geldi. Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino "Her şeye rağmen, Kanada göçmenlik konusunda dünyaya liderlik etmeye devam ediyor. Bu yıl 401 bin yeni daimi sakini kabul etme taahhüdümüzü yerine getireceğiz. İşler doğru yönde ilerliyor" açıklamasında bulundu.

Kanada'dan İsrail'e yaptırım hamlesi: Silah satışını durdurun Kanada'da Yeni Demokrat Parti (NDP), Başbakan Trudeau'dan İsrail'e Kanada yapımı silahların satışının, Filistin topraklarındaki işgal sona erinceye kadar durdurulmasını istedi. Başlatılan imza kampanyasında "Tırmanma olduğunda, nihai bedeli ödeyenler veya korku içinde yaşayanlar her zaman sivillerdir. Daha fazla can kaybını önlemek için acilen gerginliğin azaltılması gerekir" ifadeleri kullanıldı.

ÖĞRENCİ DE ALACAK

Bugüne kadar bir yılda kabul edilecek en fazla göçmen sayısı olan 401 bin kişi arasında, ülke dışından yapılan başvuruların yanı sıra uygun şartlardaki yabancı öğrenciler, geçici yabancı işçiler ve hâlihazırda Kanada'da bulunan sığınmacılar yer alıyor.

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35 BİN KİŞİYE İZİN ÇIKTI

Bu arada, Kanada Göçmenlik Dairesi, haziranda, bir ayda şimdiye kadarki en yüksek sayı olan 45 bin 100 göçmenlik başvurusunu değerlendirdi. Daire, bu başvurulardan 35 bin 600'üne ülkede daimi oturum izni verdi.

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HER YIL ARTACAK

Kanada Göçmenlik Dairesi verilerine gör, ülkeye en çok göçmenin kabul edildiği yıl, 400 bin 810 ile 1913 oldu. Covid-19 salgını sonrası artan işgücü ihtiyacını karşılama hedefinde olan hükûmet, söz konusu açığı kapatmak için 2022'de 411 bin ve 2023'te de 421 bin yeni göçmen almayı hedefliyor.

Kanada’nın güneydoğusunu kasırga vurdu Kanada’nın Ontario eyaletinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kasırga nedeniyle çok sayıda kişi yerinden olurken, 8 kişi yaralandı.