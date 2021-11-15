Türkiye Gazetesi

Sık sık düzensiz göçmenleri Ege’de ölüme sürükleyen Yunanistan, yine çok tartışılacak bir olay ile gündemde. İddiaya göre Yunanistan, sığınmacıları kurtaran bir grup aktiviste dava açtı. Bu kişilerin 25 yıla hapsi istendi.

SUÇLAMA: İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Basında çıkan haberlere göre Yunanistan merkezli Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Uluslararası Acil Durum Müdahale Merkezinde (ECRI) çalışan 3 kişinin bu sebepten tutuklandı. Bu üç kişinin de içerisinde bulunduğu 24 kişiye insan kaçakçılığı, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği gibi suçlamalar yöneltildi.

SOMALİLİ SIĞINMACI İÇİN 146 YIL HAPİS İSTENDİ

Gönüllü arama kurtarma ekibi üyelerinden Sean Binder ve Sarah Mardini, 100 gün tutukluluk süresinin ardından kefaletle serbest bırakıldı. Hatta Yunan yargısı, mayıs ayında Somalili bir sığınmacı için insan kaçakçılığı suçlamasıyla 146 yıl hapis cezası istedi.

Yunanistan'ın iddialarına videolu cevap: 32 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan video ile Yunanistan'ın, düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun Türk Sahil Güvenlik botları eşliğinde Yunan kara sularına girdiği ve Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönündeki iddiaları yalanlandı. Videoda, Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmenin kurtarıldığı anlar yer aldı.

Sahil Güvenlik botları, Yunanistan'a karşı nöbette Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan'ın, yaklaşık 400 sığınmacıyı Türkiye karasularına itmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Komutanlık, Yunanistan'ın "Gemi Türk bayraklı" yalanını da deşifre etti.