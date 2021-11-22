Türkiye Gazetesi

Artan koronavirüs vakaları üzerine Avusturya 1 Şubat’tan itibaren Covid aşısı yapılmasını mecburi hale getirmişti. Almanya’nın da benzer adım atması bekleniyor. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkelerinde böyle bir mecburiyetin söz konusu olmayacağını ifade etti. Javid, “İnsanları aşı olmaya zorlamayı asla kabul etmeyeceğim. Aşıya ikna etmek çok daha iyi bir yöntem. Aşı olmak kişinin isteyerek yapacağı bir tercih olmalı” dedi.

KISITLAMA OLMAYACAK

Öte yandan Bakan, yılbaşını birlikte geçirebilmeleri için insanları Covid hatırlatma dozunu yaptırmaya çağırdı. Koronavirüs kısıtlamalarını yeniden getirmeyi de şu an için düşünmediklerini belirten Javid, “Ama şartların bizi yeni tedbirlerle B Planı’na geçmeye zorlaması halinde biz de B Planı’na geçeriz” diye konuştu. Ülkede bu hafta 40 yaş üzerine hatırklatma dozu yapılmasına başlanacak. İngiltere'de dün 40.941 yeni koronavirüs vakası görüldü, enfeksiyondan 150 kişi öldü.

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