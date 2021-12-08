Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna konusunu ele aldığı kritik zirve dün gerçekleştirildi. Biden'ın, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde ağır ekonomik ve askeri yaptırımlarla karşılaşacağını söylemesi üzerine, gerginleşen görüşme beklenenden kısa sürdü. Ukrayna'nın kendilerini provoke ettiğini belirten Putin, görüşmeyi sonlandırdı. Gelişmelerin akabinde açıklama yapan Biden, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda olacaklar hakkında mesajı net aldığını düşünüyorum." dedi.

"SONUÇLAR AĞIR OLACAK"

Biden, Missouri eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin ile dün bir video konferans görüşmesi yaptığını anımsatan Biden, "Putin'e Ukrayna'yı işgal ederse bunun sonuçlarının ağır olacağını ve bugüne kadar görülmemiş ekonomik sonuçlarla karşılaşacaklarını söyledim." ifadesini kullandı.

Biden, Putin'in kendisini çok iyi anladığını düşündüğünü belirterek, "NATO ülkelerindeki askeri varlığımızı artırmamız gerekebilir. Ayrıca Ukrayna'ya ek savunma yardımı yapabileceğimizi de Putin'e söyledim." dedi.

BIDEN: UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERMEK ŞU AN MASADA DEĞİL

Bir gazetecinin ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceği sorusuna Biden, "Bu, şu anda masada değil." yanıtını verdi.

Ukrayna'nın NATO üyesi olmadığını bu nedenle de 5. madde gereği saldırı durumunda Ukrayna'ya asker gönderme zorunlulukları bulunmadığını belirten Biden, "Diğer NATO müttefiklerimiz Ukrayna'ya askeri destek vermemiz gerektiğine hükmederse o zaman oraya gireriz ancak Rusya'nın Ukrayna işgaline ABD'nin tek taraflı karşı koyacağı fikri şu anda olası değil." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda olacaklar hakkında mesajı net aldığını düşünüyorum." dedi.

Putin resti çekti Biden Avrupa’yla Ukrayna atağı başlattı: Soğuk savaş rüzgarları Gergin geçen, Biden-Putin görüşmesinin ardından, ABD'den yeni bir hamle geldi. Görüşme sonrası Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna-Rusya gerilimini İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri ile görüşeceğini açıkladı.

Dünya diken üstünde, görüşme gergin geçti ipler iyice gerildi: ABD'nin tahliye planı hazır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna konusunu ele aldığı kritik zirve sona erdi. Biden'ın, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde ağır ekonomik ve askeri yaptırımlarla karşılaşacağını söylemesi üzerine, gerginleşen görüşme beklenenden kısa sürdü. Ukrayna'nın kendilerini provoke ettiğini belirten Putin, görüşmeyi sonlandırdı. Bununla birlikte ABD basını tarafından iddia edilen bilgiye göre; olası bir Ukrayna işgali durumunda, Pentagon'un Ukrayna'da bulunan Amerikan vatandaşları için tahliye planını hazır tuttuğu öğrenildi.

Rusya-Ukrayna arasında artan gerilimle ilgili konuşan Biden: ‘İşgal etmesini zorlaştıracağız’ ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna ile Rusya arasında artan gerilimle ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin’in ileri gitmesinden endişe duyduğunu söyleyerek atılacak adımları değerlendirdiğini açıkladı.