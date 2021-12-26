Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet televizyonunda NATO'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peskov, NATO’nun Rusya için büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Dmitriy Peskov “NATO, son yirmi yıldır bizi aldatıyor. NATO’nun hem siyasi hem de askeri altyapısı sınırlarımıza doğru genişliyor. Artık büyük bir tehdit durumuna geldi. Bu bağlamda NATO, Ukrayna gibi ülkelere, Sovyetler Birliği topraklarında bulunan diğer ülkelere yayılıyor" dedi.

"BİZİM İÇİN ÖLÜM KALIM MESELESİ"

Peskov, sunucunun NATO'nun, Gürcistan ve Moldova'daki hareketlerini kastederek, "Moldova ve Gürcistan?" diye sormasına da "Bu artık bizim için ölüm kalım meselesidir. Teçhizatlar Ukrayna topraklarına sokulmaya, askeri eğitmenler girmeye başladı, şu anda sayıları birkaç bini bulmuş durumda. NATO yavaş yavaş Ukrayna topraklarına nüfuz ediyor ve daha sonra geriye kalan tek şey, bu süreci resmileştirmek olacak" ifadelerini kullandı.

"ABD 'KOVBOY DİLİ' KULLANIYOR"

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ile yaşanan gerilime dair yine eleştirilerini sürdürerek "Genel olarak muhataplarımızın diplomatik dili önemli ölçüde bozuldu. O artık önde gelen diplomatların dili değil, hatta bazen kabalığa dönüşüyor. Elbette ki hiç hoşumuza gitmeyen bir kovboy dili bu" sözlerini sarf etti.

"YUNANİSTAN ÜZERİNDEN TEHDİT EDİYORLAR"

"ABD, Rusya'ya NATO’nun genişlemesinin nesinden hoşlanmadığını sormuyor" diye sözlerine devam eden Peskov "NATO’nun neler yaptığını, sınırlarımızın yakınında yapılan tatbikatları, muazzam miktarda teçhizat tedariki yapıldığını görüyoruz. Yunanistan üzerinden ve farklı güzergahlardan bunu yapıyorlar" diye konuştu.

MÜZAKEREYE YEŞİL IŞIK

Peskov, Rusya'nın, NATO'nun doğuya ilerleyişinin durdurulması, Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrar oluşmasına yönelik sundukları 2 taslak anlaşmadan da bahsetti. Peskov, "Yine de Ocak 2022'de gerçekleşmesini beklediğimiz müzakerelere yoğunlaşmamız gerekiyor. ABD’nin somut bir cevap vermeye hazır olup olmadığı ya da süreci uzatmayı tercih edip uzun yıllar devam eden bir müzakere çizgisini başlatmayı mı çalışacağı özellikle bu müzakerelerde netleşecek" dedi.

NATO'nun 2022 askeri bütçesi 1 milyar 560 milyon euro NATO’nun 2022 yılında kullanmak üzere olan askeri bütçesi 1 milyar 560 milyon euro, sivil bütçesi 289,1 milyon euro olarak belirlendi.

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