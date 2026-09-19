Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Avrupa basınından Kartal'a büyük övgü: Beşiktaş ezdi geçti!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Avrupa basınından Kartal'a büyük övgü: Beşiktaş ezdi geçti!
Başlık ResmiAvrupa basınından Kartala büyük övgü: Beşiktaş ezdi geçti!

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Olimpik Marsilya'yı 4 golle mağlup ederek gövde gösterisi yapan Beşiktaş, Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Siyah beyazlıların Marsilya karşısındaki galibiyeti, Avrupa basınında geniş yer buldu.

L’Equipe: İstanbul’da Türk fırtınası: Marsilya çöktü. Beşiktaş tempoyu ve oyunu tamamen eline aldı, Marsilya’yı çaresiz bıraktı.

RMC Sport: “Beşiktaş ders verdi! Tüpraş Stadı’ndaki atmosfer ve Beşiktaş’ın ön alan baskısı Marsilya’yı hipnoz etti.”

ÖNERİLEN HABERLER
ÖZEL│Jürgen Klopp’un kadrosunu Almanlar değerlendirdi: Nübel hak etti, Sane dönemi bitti
SPOR

ÖZEL│Jürgen Klopp’un kadrosunu Almanlar değerlendirdi: Nübel hak etti, Sane dönemi bitti

France 24: Marsilya, Beşiktaş’ın dayattığı yoğunluk tarafından sürüklenerek çok acı çekti. Türk ekibinin üstünlüğü tartışılmazdı.

La Gazzetta dello Sport: İtaliano’nun Beşiktaş’ı Marsilya’yı dağıttı. Beşiktaş’ın hücum felsefesi ve taktiksel disiplini kusursuzdu.

Beşiktaş Futbol Takımı
Başlık ResmiBeşiktaş Futbol Takımı

Corriere dello Sport: İstanbul’da şov var: Beşiktaş, tempolu ve akılcı futboluyla Avrupa’nın üst düzey kulüplerine gözdağı verdi.

BBC Sport: Beşiktaş, Avrupa Ligi açılışında Marsilya’yı ezdi geçti. Beşiktaş’ın maç boyunca oyun kontrolünü elinde tuttu.

Sky Sports: Beşiktaş rakibinin bütün direncini kırdı. Tempolu kanat organizasyonları ve efektif bitiricilik övgüye değer.

Bild: Beşiktaş Marsilya’yı silip süpürdü. Beşiktaş’ın evinde sergilediği baskılı futbol Avrupa standartlarında.

Kicker: İstanbul’da Marsilya’ya acı reçete. Beşiktaş kolektif oyun gücüyle maçı başından sonuna kadar hak etti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ARTIK ABD'NİN KONTROLÜNDE
ARTIK ABD'NİN KONTROLÜNDE
Anlaşma tamam! Trump tüm dünyaya duyurdu
40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yaş sebze ve meyve piyasasında soruşturma
FINDIKTA PİYASA ALARMI
FINDIKTA PİYASA ALARMI
Ticaret Bakanlığı devrede! 2 ilde denetim başladı
"ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORLAR"
Trump'tan İran'la ilgili çarpıcı iddia
6 KATLI BİNA ÇÖKTÜ
6 KATLI BİNA ÇÖKTÜ
Küçükçekmece'de dehşet dolu anlar!
3 İSME TUTUKLAMA TALEBİ
3 İSME TUTUKLAMA TALEBİ
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme!
16 CİNAYET DOĞRULANDI!
16 CİNAYET DOĞRULANDI!
Üzerinde elbise, kafasında peruk, elinde bebek...
TATBİKAT FİYASKOSU!
TATBİKAT FİYASKOSU!
Çıkarma yapan Yunan askerleri denize düştü
OSIMHEN KARARI ÜZDÜ
OSIMHEN KARARI ÜZDÜ
Galatasaray istedi, Nijerya reddetti
ÖZGÜR ÖZEL NOKTAYI KOYDU
ÖZGÜR ÖZEL NOKTAYI KOYDU
Yeni Parti'nin adı değişecek mi?
BALKONDAN SOKAĞA TAŞTI
BALKONDAN SOKAĞA TAŞTI
Erzurum fena karıştı, çok sayıda yaralı var!
1877'DEN BU YANA İLK!
1877'DEN BU YANA İLK!
Tarih verildi, 'Mega El Nino' geliyor
HEDEFTE NETANYAHU VAR
HEDEFTE NETANYAHU VAR
"Hükümeti devirmek için birlikte çalışın"
İBB DAVASINDA YENİ GELİŞME
İBB DAVASINDA YENİ GELİŞME
29 şüpheli hakkında ek iddianame
"ARTIK DENİZ TÜKENMİŞTİR"
'Uçak inmez' dedikleri yerden muhalefete seslendi
UEFA ULUSLAR LİGİ HEYECANI
UEFA ULUSLAR LİGİ HEYECANI
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
'HÜKÜMET KENDİNİ KANDIRIYOR'
'HÜKÜMET KENDİNİ KANDIRIYOR'
Miçotakis'in Türkiye açıklaması Atina'yı karıştırdı
'VEDA BİLE ETMEDEN GİTTİ'
'VEDA BİLE ETMEDEN GİTTİ'
Ludogorets'ten öğrencisi, Trabzon hocası Reis’i anlattı
PETROL KRİZİ BÜYÜYOR!
PETROL KRİZİ BÜYÜYOR!
Suudi Arabistan, Avrupa'ya petrol sağlayamayacak
İŞTE OSIMHEN KARARI
İŞTE OSIMHEN KARARI
Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu açıklandı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Brentford, Londra derbisinde Chelsea'yi dağıttı
Brentford, Londra derbisinde Chelsea'yi dağıttı
Kaydet
Trump'tan Grönland mesajı: Anlaşma sağlandı! Bölgede büyük askeri varlık kurulacak
Trump'tan Grönland mesajı: Anlaşma sağlandı
Kaydet
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheli hakimliğe sevk edildi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.