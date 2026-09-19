Avrupa basınından Kartal'a büyük övgü: Beşiktaş ezdi geçti!
Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Olimpik Marsilya'yı 4 golle mağlup ederek gövde gösterisi yapan Beşiktaş, Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Siyah beyazlıların Marsilya karşısındaki galibiyeti, Avrupa basınında geniş yer buldu.
L’Equipe: İstanbul’da Türk fırtınası: Marsilya çöktü. Beşiktaş tempoyu ve oyunu tamamen eline aldı, Marsilya’yı çaresiz bıraktı.
RMC Sport: “Beşiktaş ders verdi! Tüpraş Stadı’ndaki atmosfer ve Beşiktaş’ın ön alan baskısı Marsilya’yı hipnoz etti.”
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France 24: Marsilya, Beşiktaş’ın dayattığı yoğunluk tarafından sürüklenerek çok acı çekti. Türk ekibinin üstünlüğü tartışılmazdı.
La Gazzetta dello Sport: İtaliano’nun Beşiktaş’ı Marsilya’yı dağıttı. Beşiktaş’ın hücum felsefesi ve taktiksel disiplini kusursuzdu.
Corriere dello Sport: İstanbul’da şov var: Beşiktaş, tempolu ve akılcı futboluyla Avrupa’nın üst düzey kulüplerine gözdağı verdi.
BBC Sport: Beşiktaş, Avrupa Ligi açılışında Marsilya’yı ezdi geçti. Beşiktaş’ın maç boyunca oyun kontrolünü elinde tuttu.
Sky Sports: Beşiktaş rakibinin bütün direncini kırdı. Tempolu kanat organizasyonları ve efektif bitiricilik övgüye değer.
Bild: Beşiktaş Marsilya’yı silip süpürdü. Beşiktaş’ın evinde sergilediği baskılı futbol Avrupa standartlarında.
Kicker: İstanbul’da Marsilya’ya acı reçete. Beşiktaş kolektif oyun gücüyle maçı başından sonuna kadar hak etti.