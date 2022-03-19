Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlatmasının ardından Rusya'ya her ne kadar 'dur' çağrısı yapılsada durduralamadı ve iki ülke arasında ypılan müzakereler olumsuz sonuçlandı. Türkiye bu bağlamda Rusya ve Ukrayna arasında önemli bir noktada yer alarak iki ülkede de barışın, huzurun, refahın sağlanması için çabalamış ve buna devam ediyor.

Rusya-Ukrayna krizi sonrası İsrail, Almanya cumhurbaşkanları Türkiye'ye gelerek temaslarda bulunmuş ve ilişkilerin düzeleceğinin sinyallerini vermişlerdi. Türkiye'ye bu kez Hollanda Başbakanı Mark Rutte gelecek. Rutte, her hafta cuma günü yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi ve burada salı günü Türkiye'ye geleceğini belirtti.

'NATO İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

NATO içindeki ülkelerin birbirleriyle yoğun görüşmeler yapmaya devam etmesi gerektiğini ifade eden Rutte, "Türkiye, tabii ki doğu kanadının savunması için NATO içinde büyük önem taşıyor." dedi.

'TÜRKİYE İLE İİY İLİŞKİYE SAHİP OLMAK GÖREVİM'

Rutte, Türkiye ile temasın sadece Almanya tarafından olmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye ile yoğun görüşmeleri olan az sayıdaki AB ülkesinden biri de Almanya'dır. Dolayısıyla bunu Almanya'dan farklı bir boyutta değil de Avrupa'da tüm dosyaları düşünmeye çalışan bir oyuncu olarak her konuda anlaşmasak da Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime bir görev olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

'TEMAS HALİNDE OLAN BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ'

Özellikle Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olan birkaç ülkeden biri olduğunu vurgulayan Rutte, "Avrupa Birliği ve NATO dışında, bunlar sadece İsrail ve Hindistan başbakanları ile Türkiye’nin Cumhurbaşkanıdır. Ben de birkaç hafta önce bu bağlamda onunla konuştum ve yakında yanına gelmeye çalışacağımı söyledim." diye konuştu.

Rutte, Türkiye ile kişisel ilişkilerin her zaman iyi kaldığını vurgulayarak, "Salı günü Ankara’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gideceğim." dedi.

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