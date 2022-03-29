Türkiye Gazetesi

Bugün İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerine dair ABD Başkanı Joe Biden'dan ilk tepki geldi. ABD Başkanı Biden, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye’deki müzakerelerini izlediklerini ve Rusya’nın bundan sonraki adımlarını takip edeceklerini bildirdi.

"RUSYA'YA YAPTIRIMLAR SÜRECEK"

ABD Başkanı Joe Biden, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda bir gazetecinin "Rusya'nın bugün Kiev ve Ukrayna'nın kuzeyindeki başka bir şehirde askerlerini azaltacağı açıklamasına ilişkin görüşünüz nedir? Savaşta sona yaklaşıldığı olasılığını görüyor musunuz? Yoksa Rusya'nın yeni askeri çabalarını düzenlemek için zaman kazanmaya çalıştığını mı düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Biden şunları söyledi:

"(Rusya'nın) Eylemlerini görene kadar herhangi bir şey söyleyemem. Dediklerini yapacaklar mı göreceğiz. Bugün Türkiye'de müzakereler oldu. Ben de NATO ortaklarımız Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri ile görüştüm. Rusların önerisinin ne olduğunun görülmesi konusunda bir fikir birliği var."

Biden, Rusya'nın adımlarını izlerken bir taraftan da Rusya'ya yaptırımları ve Ukrayna'ya savunma yardımlarını sürdüreceklerinin altını çizerek "Yaşanan gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz." dedi.

Biden'dan Putin'e: NATO topraklarına girmeyi aklından bile geçirme ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "NATO topraklarına girmeyi aklından bile geçirme" dedi.

Biden: Putin iktidarda kalmamalı NATO toplantısı için Avrupa’ya giden ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna halkına seslenerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Bu adam iktidarda kalmamalı." ifadesini kullandı.

Biden'dan Putin'i kızıdıracak bir söylem daha: O bir kasap ABD Başkanı Joe Biden, NATO toplantısı için gittiği Avrupa’da sürdürdüğü temaslar sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “kasap” benzetmesibi yaptı. Biden daha önce de Putin için “savaş suçlusu”, “katil”, “haydut” ve “diktatör” gibi ifadeler kullanmıştı.

Biden Ukrayna sınırında: Bir dönüm noktasındayız ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'ya giderek, NATO'nun Doğu kanadını destekleyen Amerikan birliklerini ziyaret etti. Karagahta bulunan askerlere teşekkür eden Biden, "Bir dönüm noktasındayız" açıklamasını yaptı.