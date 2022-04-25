Türkiye Gazetesi

Paris'te kendileri "faşist karşıtı" olarak adlandıran yüzlerce kişi Republique Meydanı'nda toplandı. Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinin ardından başkent Paris ile Rennes ve Nantes kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Rennes'de valiliğin gösteri yasağına rağmen şehir merkezinde toplanan yaklaşık 250 eylemci, birçok çöp bidonunu ateşe verdi ve çevreye zarar verdi. Polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı.

Nantes merkezinde toplanan protestocular, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Polis eylemcileri uzaklaştırmak için biber gazı kullandı.

Polis, gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Macron, yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçildi Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu. Emmanuel Macron, Le Pen'i geçmeyi başararak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Fransa kararını verdi: Macron ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi Fransa’da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 58,20’sini alarak seçimin galibi oldu.