Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 2. ayında Ukrayna bombardıman altında kalırken Rusya ise saldırılarını her geçen gün arttırıyor. Savaşta binlerce Ukraynalı hayatını kaybetti ve milyonlarcası ise başka ülkelere göç ederek savaştan kaçmaya çalıştı. İki ülke arasında sular durulmazken savaşın bitmesi için müzakereler yapıldı ancak Türkiye öncülüğünde yapılan müzakarelerde sonuç vermedi ve savaş hala devam ediyor.

Savaş nedeniyle birçok ülke hem Rusya'ya hem de devlet başkanı Putin'e yaptırım uygulama kararı almıştı. Rusya'ya birçok ekonomik yaptırım uygulandı ve Putin'e yapılan yaptırımlardan biri ise İtalya'daki Rusya'ya ait lüks yata el konulması oldu. 700 milyon dolarlık yata İtalya hükümeti el koyma kararı aldı.

'ŞEHRAZAT'A EL KONDU

Ekonomi ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Daniele Franco'nun imzaladığı kararname doğrultusunda, Carara yat limanında demirli "Şehrazat" isimli yata dün akşam mali polis ekiplerince el konulduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, lüks yatın kime ait olduğu açıkça belirtilmezken, yatın Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

700 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Bazı bakım ve tadilat işleri için eylülden beri Carara'da demirli olan lüks yat, bir süredir İtalyan mali polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında inceleme altındaydı. İtalyan basınındaki haberlerde, 140 metrelik lüks yatın değerinin 700 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

PUTİN'E AİT OLABİLİR

ABD ve İngiltere basınında da daha önce çıkan haberlerde de söz konusu lüks yatın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olabileceği yazılmıştı.

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