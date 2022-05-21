Türkiye Gazetesi

İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmün sonu gelmiyor. Önce haftalarda İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin kentinde Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile haber yaparken üzerinde Press (Basın) yazılı yeleği olmasına rağmen katil İsrail askerleri tarafından hedef alınmış ve keskin nişancı tarafından katledilmişti. Dünyada büyük yankı uyandıran olay üzerine İsrail'e birçok tepki gelmiş ancak bu tepkiler İsrail'in zulmünü durdurmaya yetmedi.

İsrail ordusu Şirin Ebu Akile'nin öldürüldüğü kentte Batı Şeria'nın Cenin kentinde bu kez bir 17 yaşındaki bir genci öldürdü, 18 yaşındaki bir genci ise yaraladı. Filistin Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskın sırasında 17 yaşındaki bir gencin öldüğü, 18 yaşındaki bir gencin de ağır yaralandığı kaydedildi. Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesi Müdürü Cani Ebu Cuha da yaptığı açıklamada, hastaneye biri göğsünden ağır yaralı olmak üzere 2 kişinin getirildiğini belirtti.

KURTARTILAMADI

Ebu Cuha, göğsünden ağır yaralı kişinin müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade etti. Filistin resmi televizyonu ise Emced Velid el-Fayid'in, Cenin'de İsrail askerlerinin mermisiyle vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

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