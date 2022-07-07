Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Sokakların yönetim aleyhinde hareketlendiği Özbekistan’da durum büyük oranda kontrol altına alındı. Gazetemize konuşan Özbekistan’ın İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev, olayların arkasında yıkıcı güçlerin olduğunu ve planlı bir sabotaj ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Bugüne kadar 516 kişinin gözaltına alındığını söyleyen AgzamHodcaev “Olaylar, Özbekistan Cumhuriyeti Anayasası’nın Karakalpakistan Cumhuriyeti’nin statüsüne ilişkin 70, 71, 72, 74, 75. maddelerinin mevcut versiyonlarında teklif edilen değişikliklerin görüşüldüğü dönem başladı. Başkent Nukuş’ta ilk hadiseler başgösterdi ve ardından illegal isyana dönüştü. Bazı kamu binalarını işgal ve güvenlik görevlilerini rehin almaya varan olaylar meşru talep boyutunu aştı. İlk planda Özbekistan’da devam eden anayasal reformları bahane edildi ancak kısa sürede esas amacın ülkemizi istikrarsızlaştırmak olduğu ortaya çıktı. Sergilenen şiddet ve yağma ile devlet kurumlarına zorla el koyma girişiminde bulundular. Her şeyin önceden planlanmış bir sabotaj olduğunu, provokatörlerin, barışçıl, istikrarlı, demokratik bir ülkede çatışma kıvılcımı yakmak istediklerini gördük. Yetkili kurumların eylemlere dönük incelemeleri devam ediyor” diye konuştu. Özbekistan’ı istikrarsızlaştırmak isteyen odakların hedefinin, vatandaşları anayasa karşıtı faaliyetlere sevk edip ülke bütünlüğünü baltalamak olduğunu kaydeden Agzamhodcaev “Bizi kabile ve toprak olarak bölmeye çalışıyorlar. Oysa Karakalpakistan’ın huzuru ve refahı Özbekistan’ın huzuru ve refahıdır. Biz birlikte olursak güçlüyüz. Yıkıcı dış odaklar, Özbekistan Başkanı Şevket Mirziyoyev’in başlattığı bölgesel işbirliği sürecini engellemek istiyorlar. Bu sebeple de ülkede istikrarı bozmaya çalışıyorlar. Zaten olayların genel seyrine bakıldığında sadece Özbekistan’da değil, bütün Orta Asya’da kargaşa ve kaos ortamı oluşturmaya çalıştıklarını görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

KARAKALPAKLARA TEMİNAT

Meclis’teki görüşmelerin fikir alışverişi düzeyinde olduğunu ve mecrasından saptırıldığını savunan Agzamhodcaev “Cumhurbaşkanı’mız bölgeye gitti ve Karakalpakların bütün hak ve özgürlüklerinin teminat altında olduğunu söyledi. Karakalpak halkının kendisi istemedikçe Karakalpakistan Cumhuriyeti’ne ilişkin anayasada tek bir değişiklik yapılmayacağını özellikle bilmelerini istedi. Bölge insanlarına dayanışma ve provokatörlerin çağrı ve eylemlerine boyun eğmeme çağrısı yaptı” dedi.

Özbekistan'da gerilim artıyor Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsünün değiştirilmeyeceğinin açıklanmasına rağmen olaylar durulmuyor

Özbekistan'da anayasa değişikliği protestosu: Ölü ve yaralılar var Özbekistan’da OHAL uygulaması sonrasında da protesto gösterileri devam ediyor. Özbekistan'da yapılması öngörülen anayasal değişikliklerin üzerine Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde düzenlenen protestolar sırasında can kaybı sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.

Özbekistan karıştı Karakalpakistan’da başlayan protestolar nedeniyle 2 milyon nüfuslu bölgeye bütün giriş çıkışlar durduruldu. Belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 'Ne oluyor' sorusuna cevap aradık.