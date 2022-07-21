Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde sona gelinmiş olabilir. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ukrayna tahılının Karadeniz’den ihracı için Türkiye-Rusya-Ukrayna-BM arasında yapılan görüşmelerle ilgili geç saatlerde İstanbul’u ziyaret edeceğini bildirdi. Türkiye’nin ev sahipliğinde devam eden görüşmelere değinen Haq, "Durum biraz değişken, bu yüzden anlaşmanın ne zaman imzalanacağını gerçekten söyleyemem. Henüz tam olarak orada değiliz" dedi.

BM VE TÜRKİYE TAHIL KONUSUNDA ARABULUCU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varma konusunda umutlu olduğunu ve görüşmelerin iyi gittiğini ifade etti. BM ve Türkiye, Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden ihracatını yeniden başlatmak ve Rusya'dan tahıl ve gübre sevkiyatlarını kolaylaştırmak için arabuluculuk yapıyor.

20 MİLYON TON LİMANLARDA BEKLİYOR

Her ikisi de büyük küresel buğday tedarikçileri olan Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılı ile başlayan savaş küresel gıda fiyatlarını artırdı ve uluslararası bir gıda krizine neden oldu. Savaş, nedeniyle Ukrayna’nın Karadeniz üzerinden yaptığı tahıl ihracatı dururken, 20 milyon ton tahıl Odesa Limanı’ndaki silolarda mahsur kaldı.

Bakan Akar'dan tahıl krizi açıklaması: Çözüm için 'kırmızı hat' kuruldu Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' diplomasisini hayata geçirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyu daha yakından ele almak ve sonuca ulaştırmak üzere savunma bakanlıklarından birer personelin görev yapacağı "kırmızı hat" oluşturulduğunu açıkladı. Liman çevresine döşenen mayınlar ve çatışmalar, sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor.