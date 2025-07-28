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Fransa'da engellilerin konakladığı pansiyonda yangın! 3 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fransa&#039;da engellilerin konakladığı pansiyonda yangın! 3 kişi hayatını kaybetti
Fransa, Yangın, Pansiyon, Engelliler, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa'da tatil döneminde engelli kişilere konaklama hizmeti veren bir pansiyonda yangın çıktı. Korkunç olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fransa'da korku dolu anlar... BFMTV'nin haberine göre, Charente vilayetine bağlı Montmoreau kasabasında bulunan ve tatil dönemlerinde engelli yaşlılara hizmet veren pansiyonda sabah saatlerinde yangın çıktı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangına 4 itfaiye aracı ile birlikte 68 itfaiyeci müdahale etti. Jandarma yetkilileri, işletmeci çift ile birlikte 12 engellinin konakladığı pansiyonda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, yangının elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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