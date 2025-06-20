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Gökbilimcilerden heyecan verici keşif! Patlama sonucu yeni yıldız oluştu

Kaynak: Dış Haberler
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Gökbilimcilerden heyecan verici keşif! Patlama sonucu yeni yıldız oluştu
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Dünya genelindeki gökyüzü gözlemcileri, galaksimizde yakın zamanda tespit edilen bir patlama sayesinde artık geceleri gözlemleyebilecekleri yeni bir yıldıza sahip. Gökbilimciler, Lupus takımyıldızında "V462 Lup" adı verilen yeni bir nova keşfetti. Patlama sonucu oluşan yıldız artık çıplak gözle görülebilecek kadar parlak.

“V462 Lup” adı verilen bu nova, Amerikan Değişken Yıldız Gözlemcileri Derneği (AAVSO) veritabanına göre güney takımyıldızlarından Lupus (Kurt) içinde yer alıyor.

Ancak LiveScience’ın haberine göre, Kuzey Amerika’daki gözlemciler onu “güney ufkuna yakın bir konumda, gün batımından hemen sonra çıplak gözle” görebilir.

Gökbilimcilerden heyecan verici keşif! Patlama sonucu yeni yıldız oluştu - 1. Resim

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLİYOR

ABD merkezli Miami Herald'dan edinilen bilgilere göre, Ohio Eyalet Üniversitesi’ne bağlı Tüm Gökyüzü Süpernova Araştırması (ASAS-SN) tarafından 12 Haziran’da ilk kez tespit edilen bu yeni ışık noktası, +8.7 büyüklüğünde bir parlaklığa sahipti. 14 Haziran’da Güney Afrika Astronomi Gözlemevi’nden gökbilimci Yusuke Tampo, nova’nın önceki fotometrik gözlemlerde yer almadığını bildirdi. Bu da onun yeni bir yıldız olduğunu doğruladı.

Şili’nin Atacama Çölü’nden V462 Lup’un fotoğrafını çeken gökbilimci Dawid Moździerski’ye göre yıldızın parlaklığı +5.7’ye kadar yükseldi. Bu da onun artık dürbün ya da teleskopa gerek kalmadan çıplak gözle görülebilecek kadar parlak olduğunu gösteriyor.

PATLAMA NASIL MEYDANA GELDİ?

NASA’ya göre nova, Dünya’dan çok daha büyük olmayan kompakt bir yıldızdan meydana gelen ani ve kısa ömürlü bir patlama. Bu patlama, bir beyaz cüce yıldızın normal bir yıldızın etrafında çok yakın bir yörüngede dönmesi ve aralarında gaz akışı oluşmasıyla gerçekleşiyor. Bu gaz, beyaz cücenin yüzeyinde birikerek kritik bir sıcaklığa ulaşınca, ani bir termonükleer patlama meydana geliyor.

Uzmanlara göre galaksimizde her yıl yaklaşık 20 ila 50 nova oluşuyor, ancak çoğu fark edilmiyor. SkyLive gibi çevrim içi yıldız haritaları, hangi takımyıldızlarının görülebileceğini ve gece gökyüzünde belirli cisimlerin nasıl bulunacağını öğrenmenize yardımcı olabilir.

Kaynak: Dış Haberler

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