Havalimanında 'el bagajı' krizi! Görenler neye uğradığını şaşırdı! Yerlere yattı, ortalık karıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Haziran 2025 15:55 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 16:15 - Güncelleme:

Avustralya’da bir havalimanında el bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, duruma öfkelenerek eşyalarını etrafa fırlattı. Kısa süre içinde defalarca kez uyarılan kadın sinir krizi geçirerek kendisini yerlere attı. O anlar sosyal medyada çok kez tıklandı.

İlginç olay Avustralya’da bir havalimanında yaşandı. El bagajının kilo sınırını aştığı bildirilen kadın yolcu havalimanını birbirine kattı. EŞYALARINI FIRLATTI Görevlilerin uyarması sebebiyle öfkelenen kadın eşyalarını etrafa fırlatarak yerlere attı. Çevredeki vatandaşlardan bazıları olayı cep telefonuyla kaydederken birçok yolcu da neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medyada viral olan videoda kadının çığlık attığı, yerlere yatıp ağladığı görüntüler yer alıyor. Yetkililer, kuralların tüm yolcular için geçerli olduğunu vurgularken, kadın yolcunun uçuşuna izin verilmediği kaydedildi. Kadına herhangi bir ceza verilip verilmediği ise bilinmiyor. İlgili Haber Avusturya’da okulda katliam yapmıştı! Failin evinden çıkanlar şaşkına uğrattı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı