Havalimanında 'el bagajı' krizi! Görenler neye uğradığını şaşırdı! Yerlere yattı, ortalık karıştı
Avustralya’da bir havalimanında el bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, duruma öfkelenerek eşyalarını etrafa fırlattı. Kısa süre içinde defalarca kez uyarılan kadın sinir krizi geçirerek kendisini yerlere attı. O anlar sosyal medyada çok kez tıklandı.
İlginç olay Avustralya’da bir havalimanında yaşandı. El bagajının kilo sınırını aştığı bildirilen kadın yolcu havalimanını birbirine kattı.
EŞYALARINI FIRLATTI
Görevlilerin uyarması sebebiyle öfkelenen kadın eşyalarını etrafa fırlatarak yerlere attı.
Çevredeki vatandaşlardan bazıları olayı cep telefonuyla kaydederken birçok yolcu da neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medyada viral olan videoda kadının çığlık attığı, yerlere yatıp ağladığı görüntüler yer alıyor.
Yetkililer, kuralların tüm yolcular için geçerli olduğunu vurgularken, kadın yolcunun uçuşuna izin verilmediği kaydedildi. Kadına herhangi bir ceza verilip verilmediği ise bilinmiyor.