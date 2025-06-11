Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Havalimanında 'el bagajı' krizi! Görenler neye uğradığını şaşırdı! Yerlere yattı, ortalık karıştı

Havalimanında 'el bagajı' krizi! Görenler neye uğradığını şaşırdı! Yerlere yattı, ortalık karıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avustralya’da bir havalimanında el bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, duruma öfkelenerek eşyalarını etrafa fırlattı. Kısa süre içinde defalarca kez uyarılan kadın sinir krizi geçirerek kendisini yerlere attı. O anlar sosyal medyada çok kez tıklandı.

İlginç olay Avustralya’da bir havalimanında yaşandı. El bagajının kilo sınırını aştığı bildirilen kadın yolcu havalimanını birbirine kattı.

EŞYALARINI FIRLATTI

Görevlilerin uyarması sebebiyle öfkelenen kadın eşyalarını etrafa fırlatarak yerlere attı.

Havalimanında 'el bagajı' krizi! Görenler neye uğradığını şaşırdı! Yerlere yattı, ortalık karıştı - 1. Resim

Çevredeki vatandaşlardan bazıları olayı cep telefonuyla kaydederken birçok yolcu da neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medyada viral olan videoda kadının çığlık attığı, yerlere yatıp ağladığı görüntüler yer alıyor.

Yetkililer, kuralların tüm yolcular için geçerli olduğunu vurgularken, kadın yolcunun uçuşuna izin verilmediği kaydedildi. Kadına herhangi bir ceza verilip verilmediği ise bilinmiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'dan Musk’a zeytin dalı! Af kapıdaKuzey İrlanda’da göçmen karşıtı isyan! Bilanço büyüyor: 17 polis yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuzey İrlanda’da göçmen karşıtı isyan! Bilanço büyüyor: 17 polis yaralandı - DünyaÜlkede yer yerinden oynadı! Bilanço büyüyorBeyaz Saray'dan Musk’a zeytin dalı! Af kapıda - DünyaMusk’a zeytin dalı! Af kapıda1.212 Ukraynalı askerin cenazesi Kiev'e nakledildi! - DünyaEsir takası krizinde yeni gelişme!Trump bombayı patlattı: Çin ile anlaşma tamam! - DünyaVe Trump bombayı patlattı! Anlaşma tamamTicaret savaşında kritik viraj! ABD-Çin nadir toprak anlaşmasına vardı, küresel piyasa diken üstünde - DünyaTicaret savaşında kritik viraj!Avusturya’da okulda katliam yapmıştı! Failin evinden çıkanlar şaşkına uğrattı - DünyaFailin evinden çıkanlar şoke etti
Sonraki Haber Yükleniyor...